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    Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ve Serdar Aziz açıklaması

    Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun arka üst adale yapışma yerinde tendinit bulguları tespit edildiğini ve sağ elinde kırık bulunan Serdar Aziz'in sahada bireysel antrenman yaptığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 15:29
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 15:43
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    Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ve Serdar Aziz açıklaması

    Sarı-lacivertlilerde Luzi Gustavo ve Serdar Aziz'in sakatlıkları devam ediyor.

    Fenerbahçe'den iki oyuncunun sakatlığıyla ilgili açıklama geldi.

    FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

    Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Arka üst adale yapışma yerinde tendinit bulguları tespit edilen Luiz Gustavo günü tedavi programları ile geçirirken; sağ elinde kırık bulunan Serdar Aziz sahada bireysel antrenman yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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