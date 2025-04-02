Özel Haber
Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 20.45'te başlayacak.
Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede galip gelen takım yarı finale yükselecek.
KEDİ SESİ AÇTILAR
Maç öncesinde ısınma için sahaya çıkan Galatsaraylı oyuncular için statta kedi sesi çalındı.
Fenerbahçe'nin bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.
HAV HAV HAV ŞARKISI ÇALINMIŞTI
Öte yandan Süper Lig'de RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında ise Hav Hav Hav şarkısı çalınmıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış