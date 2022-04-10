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Fenerbahçe'den maç sonu paylaşımı
Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'den maç sonu göndermeli paylaşım geldi.
- Haber Merkezi
- 10.04.2022 - 22:50
- Güncelleme : 10.04.2022 - 22:59
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Mücadelede golleri Miha Zajc ile Serdar Dursun kaydetti.
Bu galibiyetle Fenerbahçe 59 puanla 2. sıraya yerleşti.
Fenerbahçe'den göndermeli paylaşım
Maçın ardından sarı-lacivertlilerden göndermeli bir paylaşım geldi. Paylaşılan videoda, "Bir aslan miyav dedi." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'den maç sonu paylaşımı İZLE