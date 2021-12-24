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    Fenerbahçe'den Max Meyer kararı

    Fenerbahçe'den Max Meyer kararı

    Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile birlikte transfer edilen Max Meyer, bir türlü bekleneni veremedi. Alman orta saha ile yollar ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 15:41
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 15:45
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    Alman orta saha, aynı menacerlik şirketinin oyuncusu olan Mergim Berisha ile birlikte transfer edilmişti. Ancak Meyer, Antwerp deplasmanı dışında bir türlü bekleneni veremedi.

    Fenerbahçe den Max Meyer kararı #1

    KULÜP BUL DENDİ

    Pereira, her şeye rağmen 26 yaşındaki oyuncuyu kadroya alıp, zaman zaman şans veriyordu. Ancak Portekizli hoca, Fenerbahçe ’deki son maçı olan Beşiktaş derbisinde Meyer’i tribüne yolladı.

    Son olarak Zeki Murat Göle de Karagümrük maçının kadrosunda kendisine yer vermedi. Üzeri çizilen Alman oyuncudan kulüp bulması istendi.

    Fenerbahçe den Max Meyer kararı #2

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