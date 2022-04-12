Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin yankıları sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler rakip taraftarlardan linç yiyen Mert Hakan Yandaş'a destek çıktı.

Süper Lig 'in 32. haftasında ezeli rakiplerin büyük kapışmasına sahne olan maçta Fenerbahçe , Galatasaray 'ı sahasında 2-0'lık skorla yendi.

Dev derbiyi kazanan sarı-lacivertlilerde büyük sevinç yaşanırken, Mert Hakan Yandaş gündem olmuştu.

İyi bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki futbolcuya özellikle sosyal medyada taraftarlar yaptığı hareketlerden dolayı büyük tepki göstermişti.

Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe Kulübü ise bugün yaptığı paylaşımla oyuncusuna destek verdi. Tecrübeli futbolcunun tribünlere sus işareti yaparken ki fotoğrafını paylaşan kulüp "Mert Hakan Yandaş" ifadelerini kullandı. Bu sosyal medya mesajı kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.