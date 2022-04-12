Fenerbahçe'den MHK çıkışı: Bu ayıp hepimizin

Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHK'nın istifa etmemesini eleştirdi.

Fenerbahçe Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'nun istifa etmemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, 'nasıl?' diye sormayan herkesindir!" denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevine son verildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı.

O günden bugüne geçen 36 günde;

*Garip hakem atamalarına,

*Artan hakem hatalarına,

*Kural hatalarına,

*Kulüplerin açıklama ve tepkilerine,

*Tahkim Kurulu'nun verdiği karara ve

*Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına rağmen

Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.

Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, 'nasıl?' diye sormayan herkesindir!

Bu ayıp hepimizindir!"