Fenerbahçe'den Miguel Crespo'ya teklif Fenerbahçe, Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'ya yeni sözleşme imzalama ya da ayrılık teklifi sundu.

2022-2023 sezonunu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan ve yeni dönemde teknik direktör İsmail Kartal'la Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kadrosunu Ryan Kent ve Edin Dzeko ile güçlendiren sarı-lacivertli takımda orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun geleceği netleşiyor.

İki teklif yapıldı

Fenerbahçe yönetimi, Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'ya iki yönlü bir teklif sundu.

Geçen sezonun başında performansı yüksek olmasına karşın haftadan haftaya düşüş yaşayan Miguel Crespo ve menajeriyle masaya oturuldu. Crespo'ya yeni sözleşme imzalama ya da ayrılma teklifi verildi.

Yıllık maaşı 500 bin euro olan ve takımının en az kazananlarından biri olan Miguel Crespo'ya 1.5 milyon euro civarında yeni bir sözleşme imzalanabileceği belirtildi. Crespo'ya buna karşılık ise 'Kafanı ver ve performansını artır.' denildi.

Crespo'ya sunulan ikinci teklif ise 10 milyon euro civarında bir teklif getirmesi oldu. Bu yönde bir teklif gelmesi halinde Crespo'ya ayrılık izninin verileceği mesajı verildi.

Menajerler aracılığıyla kulüp arayacak

Yeni evlenen Miguel Crespo'nun eşi ise Avrupa'da yaşamak istiyor. Crespo da öncelikle menajeri aracılığıyla kulüp arayacak. Aksi takdirde Fenerbahçe'de kalıp yeni sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin Eylül 2021'de 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 karşılığı bonservisle transfer ettiği 26 yaşındaki orta saha, sarı lacivertli formayla 62 resmi maça çıktı ve 4 gol atıp 6 asist yaptı.