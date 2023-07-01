Fenerbahçe'den Miha Zajc'a doğum günü kutlaması Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından kulüp ile sözleşmesi 1 Temmuz itibariyle sona eren Miha Zajc'ın doğum gününü kutladı.

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen ve takımı deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de sözleşmesi 1 Temmuz itibariyle biten Sloven oyuncu Miha Zajc, henüz yeni sözleşmeye imza atmadı.

Sarı-lacivertliler, kontratı sona eren Zajc için sosyal medya hesaplarından doğum günü kutlaması paylaşımında bulundu.

Bu durum taraftarlar arasında 'Zajc takımda kalacak' yönünde yorumlandı.

Görüşmeler devam ediyor

Öte yandan Fenerbahçe ile Zajc arasındaki görüşmeler devam ediyor. Orta saha oyuncusunun sarı-lacivertliler ile önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalamak için masaya oturacağı iddia ediliyor.