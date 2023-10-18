Fenerbahçe'den milyonluk hamle! O iki isimle şampiyonluk garanti: İsmail Kartal talimatı verdi Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarıyla dillerden düşmeyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını ise sürdürmeye devam ediyor.

ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, karşılığını da almaya başladı.

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe, kadroya yeni eklemler yapacak gibi duruyor.

Transfer sezonunda 6 numara haricinde istediği oyuncuları kadrosuna katmayı başaran Kanarya, ara transfer dönemi için iki ismi gözüne kestirdi.

Fenerbahçe kritik maçlara hazırlığını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal gözünü devre arasına dikti. Transfer sezonu boyunca arayıp da bulamadığı 6 numara için oyuncu araştırması yapıyor.

İki isim için görüşmeler başladı

Fotomaç'ın haberine göre; yaz sezonunda yaptığı transferler ile başarısına başarı katan Kanarya, kadrosunu kusursuz hale getirmeyi hedefliyor.

Transfer görüşmelerinde sürekli olarak 6 numara arayan sarı - lacivertliler, Benfica'da oynayan Florentino Luis için çalışmalara başladığı söyleniyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir diğer oyuncu ise, Musrati olarak iddialar arasında yer aldı.

Oyuncuların maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Florentino Luis, 20 milyon euro değerinde bir oyuncu olurken ön libero için çalışmalara başlayan Kanarya'nın Portekiz ekibiyle de görüşmelere başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir diğer oyuncu ise Musrati oldu. Devre arasında listenin en üstündeki isimlerden birisi olan Musrati, yeni sezonda Braga forması giyiyor. Henüz 27 yaşında olan yetenekli orta saha oyuncusu, çıktığı 7 karşılaşmada 2 kez topu filelere yolladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.