Fenerbahçe'den müjde geldi: Fred geri döndü Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fred, sakatlığını tamamen atlattı.

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Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Fred'in son durumu belli oldu.

Sambacı'nın yapılan kontrollerinden güzel haber geldi. Deneyimli orta saha oyuncusunun sakatlığı tamamen atlattığı belirlendi.

"Hele bakın kim gelmiş"

Fred'in yapılacak son antrenmanda takımla çalıştığı öğrenilirken, kısa süre içerisinde de tam kapasitesiyle idmanlara katılması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüp de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Brezilyalı orta sahayı paylaşarak, "Hele bakın kim gelmiş." ifadelerine yer verdi.

İsmail Kartal, Fred'in cumartesi günü Kasımpaşa ile oynanacak lig maçında kadroda olup olmayacağına, hafta boyunca idmanlardaki kondisyon durumuna göre karar verecek.

Fred varsa 3 puan da var

Fenerbahçe, Fred'in oynadığı 21 resmi maçta 20 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fred'in görev yapmadığı 15 karşılaşmada ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi geldi.