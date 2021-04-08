Fenerbahçe’den Mustafa Cengiz’e: Hadsiz, seviyesiz, ciddiye almayın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ve Metin Sipahioğlu hakkında sarf ettiği "İki tıfıl" sözlerine sarı-lacivertli camiadan yanıt geldi.

Fenerbahçe Kulübü, “Taraftarlarımızın Dikkatine Sunarız” başlığıyla yayınladığı açıklamada, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i hedef aldı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Aklıselimden uzak bu yaklaşımların sahibi olan ilgili şahsın şu an temsil ettiği makama istinaden cevap vermeyeceğimizi, taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.” denildi.

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama:

"Sevgili taraftarlarımız, Son dönemde üst üste ve dün itibariyle Kulübümüzü, yöneticilerimizi, camiamızı hedef alarak yapılan seviyesiz açıklamaları ve bunlara duyduğunuz tepkileri yakinen takip ediyor, anlayışla karşılıyoruz.

Hadsiz ve üslupsuzca ısrarla Fenerbahçe'yi odak alan; ciddiyet çıtası ve seviyesi her seferinde daha da aşağı çekilen bu tavırların sahibi olan kişiyi, dikkate ve ciddiye almamanızı rica ediyoruz.

Aklıselimden uzak bu yaklaşımların sahibi olan ilgili şahsın şu an temsil ettiği makama istinaden cevap vermeyeceğimizi, taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."





MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Tesisleri’nin lansmanında 1959 yılı öncesi şampiyonluklara ilişkin açıklamalar yaptığı sırada “İki tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil, baştadır. Tarihten uzak insanların, iflas etmiş tüccarların şeyi gibi karıştırması. Dün galip geldiler iki gündür suskunlar.” sözleriyle Fenerbahçeli yöneticiler Metin Sipahioğlu ve Selahattin Baki’yi eleştirmişti.



