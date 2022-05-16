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    Fenerbahçe'den Nazım Sangare açıklaması

    Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak kenara gelen Nazım Sangare'nin durumuna dair bir açıklama yaptı.
    • 16.05.2022 - 17:15
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    Fenerbahçe'den Nazım Sangare açıklaması

    Fenerbahçe, Nazım Sangare için sağlık bilgilendirmesi paylaştı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sangare'nin ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edildiği ve futbolcunun tedavisinin başladığı belirtildi.

    Tedavisine başlandı

    İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

    "Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

    Fenerbahçe den Nazım Sangare açıklaması #1


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