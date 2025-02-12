Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic hamlesi: Zenit'e kiralandı

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı genç stoper Ognjen Mimovic’i sezon sonuna kadar Rus ekibi Zenit’e kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi duyuruda, "Futbolcumuz Ognjen Mimovic’in sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Zenit ile anlaşmaya varılmıştır. Kendisine sakatlıksız ve başarılı bir dönem diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YABANCI KONTENJANI DOLUNCA KİRALANDI

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15’e çıkardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği Süper Lig ekipleri en fazla 14 yabancı futbolcuyu kadrosunda tutabiliyor.

Allan Saint-Maximin’in Napoli’ye transferinin iptal olmasıyla birlikte, Fenerbahçe yönetimi kadro dengesini sağlamak adına Mimovic’i kiralık olarak göndermeyi tercih etti.

BONSERVİSİ 6,7 MİLYON EURO

20 yaşındaki Sırp futbolcu, Fenerbahçe’ye Kızılyıldız’dan 6.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Lisansı çıkarılmasına rağmen henüz forma şansı bulamayan genç savunmacı, sezonun geri kalanında Zenit formasıyla tecrübe kazanacak.