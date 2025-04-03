Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla yendi ve yarı finale yükseldi.

Gergin geçen maçın ardından orta sahada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un eliyle burnunu sıktı.

Buruk bu olay sonrasında yere düştü. Yaşanan olayların ardından maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Bu gelişmelerin ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nden resmi bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk'a tepki gösterdi.

(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)

"KENDİNİ ABARTILI ŞEKİLDE YERE ATMIŞTIR"

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.



Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.



Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta "kurşun yemiş" refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.



Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.



Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.



Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır.