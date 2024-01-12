Fenerbahçe'den olay karar: Emre Mor ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe, Emre Mor için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Oyuncunun temsilcisi İstanbul'a davet edildi.

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Fenerbahçe, bir yandan kadrosunu güçlendirirken bir yandan da forma şansı bulamayan isimleri takımdan göndermek istiyor.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar oynayamayan 26 yaşındaki Emre Mor ile yolların ayrılması bekleniyor.

Teklifler değerlendirilecek

Vole'nin haberine göre; Fenerbahçe, Emre Mor için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Oyuncunun temsilcisi İstanbul'a davet edildi.

Bu sezon kayıplara karıştı

2022'nin yazında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, geçtiğimiz sezon takımın önemli isimlerinden biriydi. Ancak bu sezona sakatlıklar nedeniyle iyi başlayamayan yıldız oyuncu, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi isimlerin arkasında kaldı.

Fenerbahçe karnesi

Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 4 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 3 asistle skora etki etti.