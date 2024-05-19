Fenerbahçe'den olay paylaşım: Yenilmezlik serisini bitirmeye gönderme var

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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı-lacivertli takımın golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü'den geldi.
Bu sonuçla puan farkı 3'e düştü ve şampiyonluk son hafta belli olacak.
Yenilmezlik serisi bitti
Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de 17 maç sonra mağlup oldu. Ayrıca sarı kırmızılı takımın 24 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
Öte yandan sarı-lacivertliler, sosyal medyada yaptığı paylaşımla serinin bitmesine göndermede bulundu.
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