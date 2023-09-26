Fenerbahçe'den önemli uyarı: Bir damlası bile çok değerli Fenerbahçe Kulübü, su sorunu yaşayan İstanbullulara tasarruf çağrısı yaptı.

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Fenerbahçe Kulübü, İstanbul'da artan su sorunu nedeniyle tüm İstanbullulara çağrıda bulundu.

"Özenli kullanalım"

Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

Şehrimiz İstanbul'da artan nüfus, yağışsızlık ve hava sıcaklıklarının etkisiyle su tasarrufunun olmazsa olmaz olduğunu vurguluyor; "Bir damlası bile çok önemli" diyerek herkesi su tasarrufuna ve su kaynaklarımızı özenli kullanmaya davet ediyoruz!

"Bir damlası bile çok önemli"