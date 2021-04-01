Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ın düğününe antikor şartı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın düğün törenine katılacak oyuncu ve personel için antikor şartı koştu.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, Milli Takım dönüşü nişanlısı Rojin Haspolat'la dünyaevine girdi.

Çırağan Sarayı'nda yapılan düğünde çiftin nikah şahitliğini başkan Ali Koç ve teknik direktör Emre Belözoğlu yaptı.





KANINDA ANTİKOR OLMAYAN DÜĞÜNE GİDEMEDİ

Sarı-lacivertli kulüp, personel ve futbolculara törene katılabilmek için antikor şartı koydu. Kanında antikor olmayan hiçbir kulüp çalışanı ve oyuncu düğüne gidemedi.



