Euro
9.6046
-0.66%
Dolar
8.163
-0.93%
Altın
449.72
-0.58%
Borsa
1.414
1.59%
Bitcoin
484.696
-0.06%
EXEN Coin
20.16
-5.30%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ın düğününe antikor şartı

    Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın düğün törenine katılacak oyuncu ve personel için antikor şartı koştu.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 11:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ın düğününe antikor şartı

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, Milli Takım dönüşü nişanlısı Rojin Haspolat'la dünyaevine girdi.

    Çırağan Sarayı'nda yapılan düğünde çiftin nikah şahitliğini başkan Ali Koç ve teknik direktör Emre Belözoğlu yaptı.

    Fenerbahçe den Ozan Tufan ın düğününe antikor şartı #1

    KANINDA ANTİKOR OLMAYAN DÜĞÜNE GİDEMEDİ

    Sarı-lacivertli kulüp, personel ve futbolculara törene katılabilmek için antikor şartı koydu. Kanında antikor olmayan hiçbir kulüp çalışanı ve oyuncu düğüne gidemedi.

    Fenerbahçe den Ozan Tufan ın düğününe antikor şartı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir