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    Fenerbahçe'den pankart tepkisi

    Fenerbahçe, Trabzonspor tribünlerinden açılan pankart nedeniyle savcıları göreve çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 23:11
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    Fenerbahçe'den pankart tepkisi

    Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un FTA Antalyaspor ile oynadığı maç öncesi açılan pankart nedeniyle açıklama yaptı ve savcıları göreve çağırdı.

    İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

    "Savcılar göreve! Terör örgütünün duruşunu sahiplenen, takım otobüsümüze yapılan saldırıyı meşrulaştıran, toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında Savcıları göreve çağırıyoruz!

    Savcılar göreve! Halkı, taraftarları birbirine düşüren Trabzonspor Kulübü'nün yaptıklarının karşılıksız kalmaması için Türkiye Cumhuri̇yeti Savcılarını göreve davet edi̇yoruz!

    Bir şehir takımı, milyonlarca taraftarı olan ülkenin değerine saldırıyor! FETÖ ağzıyla konuşuyor, silahlı saldırıya gönderme yapıyor!"

    Fenerbahçe'nin tepki gösterdi pankart

    Fenerbahçe den pankart tepkisi #1


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