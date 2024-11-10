Fenerbahçe'den Paulo Dybala girişimi

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Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlü bir hücum oyuncusuyla takviye etmek için harekete geçti.

Anderson Talisca'yı listesinde bulunduran sarı-lacivertliler, yalnızca bir seçeneğe bağlı kalmamak için Galatasaray ve Beşiktaş’la ismi anılan yıldız futbolcu Paulo Dybala'ya da kanca attı.

MOURINHO'NUN TALEBİ

Daha önce Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Dybala transferi için girişimlerde bulunan yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki yıldızı ocak ayında kadrosuna katmayı hedefliyor.

ALİ KOÇ TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, bu transferi gerçekleştirmeyi özellikle taraftarın gönlünü kazanmak ve camianın heyecanını artırmak için istediği de konuşuluyor.

BU SEZON 2 GOL ATTI

Bu sezon Roma formasıyla 12 maça çıkan Arjantinli yıldız, 2 golle takımına katkı sağladı.

PAULO DYBALA KİMDİR?

Paulo Bruno Exequiel Dybala, 15 Kasım 1993 tarihinde Arjantin'in Laguna Larga kasabasında doğmuş, Arjantinli millî futbolcudur. Dybala, forvet arkası ve forvet mevkiinde oynayabilen yetenekli bir oyuncu olarak tanınır ve "La Joya" ("The Jewel") lakabıyla bilinir.

KARİYERİ

Instituto: Dybala, profesyonel kariyerine Arjantin'de Instituto kulübünde başladı. 2011 yılında ilk profesyonel maçına çıktı ve burada 40 maçta 17 gol attı.

Palermo: 2012 yılında İtalyan kulübü Palermo'ya transfer oldu. Palermo ile Serie B şampiyonluğu yaşadı ve takımın Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynadı.

Juventus: 2015 yılında Juventus'a yaklaşık 32 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Juventus'ta geçirdiği yıllarda birden fazla Serie A şampiyonluğu, Coppa Italia ve Supercoppa Italiana kupalarını kazandı. Dybala, Juventus formasıyla birçok önemli maçta boy gösterdi ve takımın hücum hattının önemli bir parçası oldu. Juventus'ta oynadığı dönemde Serie A'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

AS Roma: 2022 yılında Juventus ile olan sözleşmesi sona erdiğinde, bedelsiz olarak AS Roma'ya transfer oldu. Roma'da da performansını sürdürerek takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Arjantin millî takımı adına ilk maçına 2015 yılında çıktı. Uluslararası arenada Arjantin'i 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2019 Copa América gibi turnuvalarda temsil etti.

2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya da imza attı.

Dybala, sadece futbol yetenekleriyle değil, aynı zamanda sahada gösterdiği karakter ve sahada dışındaki insani yönleriyle de dikkat çeker. Sahadaki performansının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine katılımı ve aile değerlerine verdiği önemle de tanınır.