Fenerbahçe'den paylaşım: Haydi hep beraber Fenerbahçe, Rizespor maçı öncesinde GoForVictory(Zafere git) hashtagini kullanarak "Haydi, hep beraber" paylaşımında bulundu. Bu gönderiye sarı-lacivertli futbolculardan da destek geldi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

17 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00'da Rize Stadyumu'nda oynanacak bu müsabaka öncesinde ise sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım geldi.

GoForVictory(Zafere git) hashtagini kullanarak "Haydi, hep beraber" paylaşımında bulundu.

Ligde liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin bu paylaşımına taraftarlardan yoğun ilgi geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Futbolculardan da paylaşım geldi

Paylaşımın altına Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, "Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenindir." yorumunu yaptı.

Mert Hakan Yandaş ise x hesabından, "Son düdük çalana kadar bu arma için alın teri dökeceğiz, sahada mücadele edeceğiz. Sözümüz söz büyük Fenerbahçe taraftarına." sözlerini paylaştı ve Edin Dzeko'yu etiketledi.

Edin Dzeko ise "Sonuna kadar birlikte mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder de sosyal medya hesabından, "Son düdüğe kadar hep birlikte" paylaşımında bulundu.

Cengiz Ünder'in etiketlediği Çağlar Söyüncü ise "Yüreğimizi koyacağız sonuna kadar Fenerbahçe" paylaşımında bulundu.