Fenerbahçe'den PFDK'ye: Bir kez daha mantık dışı kararlara şahit olduk Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanan mücadelenin ardından PFDK tarafında verilen cezalara tepki gösterdi.

AA & Ensonhaber

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, PFDK'nin taraftarların neden olduğu saha olayları için 84 bin ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 237 bin 500 para cezası verildiği hatırlatıldı.

"Rakiplerimizin maçlarında kötü söz ve tazhürat görmezden gelindi"

Organizasyonun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlendiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: