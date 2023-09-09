Fenerbahçe'den Prof. Dr. Vahdettin Engin'e kötü haber Fenerbahçe'de bugün tüzükte bulunan birçok sıkıntılı maddenin düzeltilmesi için Tüzük Tadili Genel Kurulu yapıldı. Üyelerin Nihat Özdemir'in sarı-lacivertli takımın üyeliğine geri dönmesini istememesi Prof. Dr. Vahdettin Engin'in de haksızlığa uğramasına neden oldu.

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2019 yılında Galatasaray Lisesi müdürü olarak atanan Prof. Dr. Vahdettin Engin, görevi nedeniyle çok sevdiği Fenerbahçe'nin kongre üyeliğinden istifa etmişti.

Prof. Dr. Engin, lise yönetimindeyken sarı-lacivertlilerin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda haklı olduğunu söylemiş ve Galatasaray yönetimi tarafından istifaya zorlanmıştı.

Sarı-lacivertlilerin tüzüğüne göre istifa eden üyeler, geri kabul edilmiyor. Bugün yapılan Tüzük Tadili Genel Kurulu toplantısında bu madde iptal edilerek, Vahdettin Engin'in önü açılacaktı.

Yönetim kurulu Vahdettin Engin'i es geçti

Ancak üyelerden bir tanesi Vahdettin Engin'i unutarak, "Üyelerden bugüne kadar bir kişi istifa etti, o da geri dönmemeli." ifadelerini kullandı. Burada Nihat Özdemir'i kast eden üyenin sözleri büyük alkış alırken, yönetim adına söz alan Fethi Pekin de Vahdettin Engin'i hatırlatmak yerine söz konusu maddeyi oylamaya sundu.

Geri çekilen maddenin ardından sarı-lacivertlilerin tarih anlamında en büyük savunucularından biri olan Vahdettin Engin'e Fenerbahçe kapısı kapanmış oldu.