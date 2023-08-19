Fenerbahçe'den rakiplerine gözdağı Fenerbahçe'nin hücum gücü korkutuyor. Uyum sorunu yaşamayan yeniler 10 gol attı, 8 asist yaptı. Sarı-lacivertliler beş resmi maçta 17 kez ağları sarstı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde oynadığı beş resmi maçta beş galibiyet alırken sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Son olarak Maribor engelini de 3-0 ile aşan Kanarya, pek çok yeni oyuncusuna rağmen uyum sorunu yaşamadı. Bu süreçte özellikle hücum hattı rakiplere gözdağı verdi.

Dzeko, Tadic, Szymanski, Batshuayi, Kent, King, Umut, Emre Mor ve Serdar Dursun'dan oluşan hücum hattına bir de Cengiz Ünder hatta Fred eklenecek. Avrupa'da bile bu kadar geniş bir rotasyon az görülecek cinsten…

Performanslara bakalım…

EDIN DZEKO: İki Avrupa, bir lig maçında 241 dakika oynadı. Penaltısız üç gol attı ve iki asist yaptı. Takımın bir numaralı santrfor opsiyonu.

DUSAN TADIC: Beş maça da ilk 11'de başlayıp dördünde 90'ar dakika, birinde 84 dakika oynadı. İki gol-üç asiste ulaştı.

SEBASTIAN SZYMANSKI: Takımın bir diğer bankosu. Beş karşılaşmanın tamamında forma giydi. İki gol atıp üç de asist yaptı. Sadece son 25 dakika oynadığı Zimbru rövanşını boş geçti.

RYAN KENT: Üç maçta sadece 155 dakika oynamasına rağmen bir gol-bir asistlik katkı verdi. Cengiz Ünder'in birinci yedeği olması yüksek ihtimal.

MICHY BATSHUAYI: Takımdaki ikinci yılında ve takımın ikinci santrforu. Yedek kalmaktan mutlu olmasa da 190 dakikaya iki gol-bir asist sığdırmayı başardı.

KING, EMRE, UMUT: Rotasyon oyuncuları da kendini gösterdi. King 132 dakikalık süresince bir gol kaydetti. Emre Mor, Umut Nayir ve Serdar Dursun birer maça çıktı.