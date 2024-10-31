Fenerbahçe'den Riva'ya çıkarma: Hakemler şikayet edilecek

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Fenerbahçe yönetimi, derbideki 'hakem krizi'nin konuşulduğu bu dönemde Riva'ya gidecek.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 9 lig maçının 5'inde 6 kritik pozisyonda hakemlerin beyaz noktayı göstermediğini düşünüyor.

Bu rahatsızlığını TFF'ye iletecek olan yönetim, bir kez daha 'adalet' vurgusu yapacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçta hakem Arda Kardeşler'in yönetimi tartışılırken Fenerbahçe yönetimi, sezon başından beri hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldıkları görüşünde...

YORUMCULAR DA BİZİMLE AYNI FİKİRDE

Hakem ve VAR yönetimlerinin hataları nedeniyle ligde şu ana dek 6 net penaltı pozisyonunun es geçildiğini düşünen sarı-lacivertliler, yorumcuların da aynı fikirde olduğuna dikkat çekti.

TFF yönetimine bu konudaki rahatsızlıklarını dile getiren Fenerbahçe'nin tespit ettiği penaltı pozisyonları şunlar:

GÖZTEPE 2-2 FENERBAHÇE

En-Nesyri, 18. dakikada rakibi tarafından yapılan müdahale sonucu yerde kaldı.

RİZESPOR 0-5 FENERBAHÇE

Oosterwolde ve Fred'e ceza sahasında yapılan hareketlere 'devam' kararı çıktı.

KASIMPAŞA 0-2 FENERBAHÇE

Ceza sahasında Kasımpaşalı bir futbolcunun elle oynaması hakemler tarafından es geçildi.

ANTALYASPOR 0-2 FENERBAHÇE

Hakem, 7. dakikada Dzeko'ya yapılan müdahalede faul olmadığı yönünde karar verdi. Mourinho, uzun süre itiraz etmişti.

SAMSUNSPOR 2-2 FENERBAHÇE

Uzatma dakikalarında En-Nesyri'ye yapılan jarelete ne hakem ne de VAR yönetimi penaltı kararı vermedi.