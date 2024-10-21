Fenerbahçe'den taraftarı üzen açıklama: Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin durumu ciddi

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

CENGİZ 1 AY, OOSTERWOLDE SEZONU KAPATTI

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde'nin ise sezonu kapattığı öğrenildi. Hollandalı futbolcu, önümüzdeki günlerde ameliyat olmak için ülkesine gidecek.

Sarı-lacivertli yöneticilerin devre arasında bir sol bek transferi için çalışmalara başladığı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: