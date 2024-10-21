Fenerbahçe'den taraftarı üzen açıklama: Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin durumu ciddi

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) tespit edildiğini açıkladı.
CENGİZ 1 AY, OOSTERWOLDE SEZONU KAPATTI
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde'nin ise sezonu kapattığı öğrenildi. Hollandalı futbolcu, önümüzdeki günlerde ameliyat olmak için ülkesine gidecek.
Sarı-lacivertli yöneticilerin devre arasında bir sol bek transferi için çalışmalara başladığı da gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır.
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