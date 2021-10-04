Fenerbahçe'den sezona çok iyi başlangıç

Fenerbahçe’deki ikinci dönemine çok iyi başlayan Vitor Pereira son yılların takımı adına en iyi başlangıcını yaptı.

Fenerbahçe'deki ikinci dönemine çok iyi başlayan Vitor Pereira ligde 21. iç saha maçında 17 .galibiyetini aldı.

Süper Lig'de üst üste üçüncü maçından da galip ayrılan ve puanını 19 yapan Fenerbahçe, ligin ilk sekiz maçları itibarıyla 2013/14'ten bu yana en yüksek puanına ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip bu süreçte 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.





KASIMPAŞA'YA TERS GELiYORLAR

Vitor Pereira da Fenerbahçe ile çıktığı 21. iç saha maçında 17. galibiyetini aldı.

İlk 21 maçlar itibarıyla Pereira'yı geçen tek isim ise Mustafa Denizli. Fenerbahçe Denizli yönetiminde ligdeki ilk 21 iç saha maçını da kazanmıştı.

Fenerbahçe ayrıca Kasımpaşa'ya karşı büyük üstünlüğünü de sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'nın Süper Lig'de en fazla mağlup olduğu (29) ve gol yediği (89) ekip durumunda. Fenerbahçe Kadıköy'de Kasımpaşa'ya karşı son 11 maçta 9 galibiyet aldı.



