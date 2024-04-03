Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı! "Yabancı hakem yoksa çıkmıyoruz" Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa karşılaşmaya çıkmayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanmasıyla yapıldı.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına gerekli çoğunluk olan 22 bin 588'in üzerinde sarı-lacivertli üye katılım sağladı.

Gerçekleşen kurulda Fenerbahçe yönetimi Süper Lig'de çekilmeme kararı alırken, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına çıkılacağına dair net bir ifade kullanmadı.

Fenerbahçe, Süper Kupa'da yabancı hakem istedi

Kongre sonrası yapılan Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantıda kongreden alınan yetkiler ve Süper Kupa finali için alınacak aksiyonlar konuşuldu.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacağını TFF'ye resmen iletti.

TFF'nin Süper Kupa maçının hakemi için vereceği karar ise merak konusu oldu.

4 yetki verildi

Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.

1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak

3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek

4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

Süper Kupa maçı 7 Nisan'da yapılacak

İlk olarak 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen Süper Kupa iptal edilmişti.

2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

TFF daha önce yaptığı açıklamayla dev maçın 7 Nisan Pazar akşamı saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurmuştu.