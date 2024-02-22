Fenerbahçe'de sürpriz! Luan Peres idmanda yer aldı Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle 17 Ağustos 2023'ten bu yana sahalardan uzak kalan Luan Peres, gerçekleşen son idmanda bireysel çalışmalara başladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Hazırlıklar devam edecek

Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Peres, idmanda yer aldı

Fenerbahçe'nin antrenmanında ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle aylardır tedavi gören savunma oyuncusu Luan Peres bireysel çalışmalara başladı.

Sakatlıklar peşini bırakmadı, lisansı askıya alındı

2022-2023 sezonunun eylül ayında Rennes ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında kaleye giden topu çıkardığı pozisyonda dizinden ciddi şekilde sakatlanıp 27 maç kaçıran Brezilyalı futbolcu iyileşmesinin ardından bir kez daha sakatlanmıştı.

Bu sezon Konferans Ligi Elemeleri'nde 3 maçta forma şansı bulan ancak yaşadığı şanssız diz sakatlığı nedeniyle kadroya yazılmayan 29 yaşındaki isim, ameliyat masasına yatmıştı.

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Luan Peres'in lisansı bu sezon askıya alınmıştı.