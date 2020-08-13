Fenerbahçe'den taraftara forma teşekkürü

Sarı-lacivertli takımın dün satışa çıkardığı yeni sezon formalarına ilgi yüksek. Fenerbahçe, yaptığı açıklamada ilk 24 saatte tarihinin en yüksek sayıda forma satış sayısına ulaşıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli taraftarların yeni sezon futbol takımı formalarına gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

TARİHİN EN YÜKSEK FORMA SATIŞI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin 2020-2021 sezonu formalarını taraftarımıza sunduğumuz ilk 24 saatte 'Sevgi limit tanımaz.' diyerek Feneriumlara ve internet sitemize akın eden, daha ilk günde Fenerium tarihinin en yüksek sayıda forma satışına ulaşmasını sağlayan, Fenerbahçe'nin gerçek benliği olan büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı.