Fenerbahçe'den taraftara mesaj: Biliyoruz yalnız değiliz Fenerbahçe'de resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla taraftarlara mesaj yollandı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2'nin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı.

İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Taraftara mesaj

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda kendilerini yalnız bırakmadıkları için taraftarlara teşekkür edeilirken şu ifadeler kullanıldı: