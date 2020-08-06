Fenerbahçe'den taraftarına '12 numaralı' teşekkür

Sarı-lacivertli kulüp, yeni transferlere 12 numaralı formayı giydirerek limit konusunda takıma sahip çıkan taraftara teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü, kadrosuna dahil ettiği Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül'ün fotoğraflarını taraftarlarına teşekkür etmek amacıyla 12 numaralı formayla servis etti.

FORMA NUMARALARI SONRA AÇIKLANACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla, yeni transfer Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül'ün 12 numaralı formayla poz verdiği belirtildi.

İki ismin de forma numarasının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.