Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran Edin Dzeko paylaşımı!
ensonhaber.com

Fenerbahçe'ye, Galatasaray'la önce Süper Lig'de daha sonra ise Süper Kupa'da oynanacak Galatasaray derbileri öncesinde kötü bir haber gelmişti.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı sonrası çekilen MR sonucunda sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, yıldız oyuncunun tedavi sürecinin başladığını duyurdu.

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Kayserispor karşısında risk edilmeyecek

Dzeko'nun, Kayserispor maçında riske edilmemesi ve Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor

"Endişeye mahal yok endişeye"

Bu arada Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Boşnak yıldızın durumunun ciddi olmadığının sinyallerini verdi.

Dzeko'nun antrenmandan neşeli bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımda "Endişeye mahal yok endişeye." ifadeleri kullanıldı.