Fenerbahçe'den teknik ekibe takviye! Hedef Livakovic'in performansını yükseltmek Son zamanlarda sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilen Fenerbahçe teknik heyetine yeni bir takviye geldi. Yönetim, Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik heyete dahil etti.

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun süre ilgilendikten sonra Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı Dominik Livakovic, son dönemde sergilediği performansla eleştirilerin odağı haline geldi.

Kaledeki performansıyla taraftarlarca eleştirilen Hırvat isim, 2-2'lik eşitlikle sona eren Alanyaspor maçında ceza sahası dışından yediği golle yoğun tepkilere maruz kalmıştı.

Fenerbahçe yönetimi, Livakovic'in bu performansı sonrasında harekete geçti.

Sarı-lacivertli taraftarların teknik ekibi yetersiz görmesi üzerine yönetim kaleye bir takviye gerçekleştirdi.

Hedef, Livakovic'in performansının yükselmesi

Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik heyete dahil etti.

Yönetim, bu hamleyle birlikte kaleci Dominik Livakovic'in performansını arttırmasını hedefliyor.

Birlikte çalışmışlardı

Sandro Zufic, Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'da görev yapmıştı.

44 yaşındaki antrenör, bordo mavililerden ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmadı. Hırvat antrenörün UEFA A Lisansı bulunuyor.

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'de Sandro Zufic ile 3 sene birlikte çalıştı.

Ceza sahası dışından gol yeme oranında ligin en kötüsü

12 milyon euro piyasa değerine sahip olan kaleci, ligde 22 forma giydi. Hırvat eldiven, kalesine isabet eden 56 şutun 39'unda başarılı olup yüzde 71 başarı oranı tutturdu.

Ancak Hırvat Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisinin ceza sahası dışından büyük zaafı bulundu.

Ağlarında 19 gole engel olamayan Livakovic, 7 golü kalesine gelen uzaktan şutlardan yedi.

Bu süreçte yüzde 37'lik bir karneye sahip olan tecrübeli futbolcu, ceza sahasından gol yeme yüzdesinde ligin en kötü ismi oldu.

Genel performansıyla da 12. sırada yer aldı.