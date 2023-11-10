Fenerbahçe'den TFF'nin açıklamalarına yanıt! Fenerbahçe, geçtiğimiz gün açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu'na karşılık verdi. Sarı-lacivertliler, "Biz bu filmi daha önce de gördük, değişen hiçbir şey göremiyoruz!" dedi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 iddialık yanıtına resmi siteden yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Sarı lacivertliler, TFF'nin sorumluluklarından uzak olduğunu belirtti ve "Biz bu filmi daha önce de gördük, değişen hiçbir şey göremiyoruz!" ifadelerini kullandı.

"Bu açıklama bizi hiç şaşırtmamıştır"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi: