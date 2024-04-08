Fenerbahçe'den TFF'ye 5 soru!

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Büyükekşi, şu ifadeleri kullanmıştı:

Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gitmesi için noter huzurunda imza toplamaya başladı.

Fenerbahçe Kulübü de TFF'nin yapacağı seçim hakkında çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Sarı-lacivertliler, başkan Mehmet Büyükekşi'ye 5 adet soru sordu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması

1-) Aldığınız Seçim kararına ilişkin, TFF Yönetim Kurulunuzun haberleştiği WhatsappGrubunda kamuoyuna açıklama yapmadan önce herhangi bir paylaşım ya da görüş alışverişinde bulunulmuş mudur? Yönetim Kurulu üyelerinizin kaçı bu kararınızı kamuoyundan öğrenmiştir?



2-) Dün 17.00 saatlerinde yaptığınız açıklamalar neden TFF’nin resmi internet sitesinde ya da resmi sosyal medya hesaplarında yer almamaktadır?



3-) Yukarıdaki sorularımıza ek olarak, en önemli gördüğümüz soru ise; kamuoyu ile paylaştığınız Seçimli Genel Kuruluna ilişkin açıklamanıza ait alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmakta mıdır?



4-) 18 Temmuzda yapılacak bir Genel Kurul’un seçilecek yeni yönetim ve Türk futbolu açısından aşağıda belirtilen risk ve sıkıntıları doğuracağının farkında mısınız?



• Bu kaotik ortamın o tarihe kadar devam etmesi demek değil midir?



• Hakem klasman atamalarının, mevcut TFF Kurullarının yeni sezon planlamalarının yine bu yönetim tarafından gerçekleştirilmesi yeni gelecek yönetimin elini zorlaştırmayacak mıdır?



• 2024-2025 sezonu transfer dönemi lig statülerinin, oyuncu uygunluklarının, A takım listeleri kriterlerinin, kulüp lisans ve Finansal sürdürülebilirlik ilkelerinin mevcut yönetim tarafından belirlenmesi yine gelecek yeni yönetimin çalışmalarını ve hareket alanını kısıtlamak değil midir?