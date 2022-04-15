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    Fenerbahçe'den TFF'ye açılan dava hakkında açıklama

    Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı açılan davada TFF'nin reddi hakim talebinin yerinde görülmediğini ve reddedildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 10:00
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    Fenerbahçe'den TFF'ye açılan dava hakkında açıklama

    Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TFF'ye açılan dava hakkında yeni bilgiler verdi.

    Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

    "3 Temmuz Kumpası’nın mağduru Fenerbahçemizin bu süreçte uğradığı zararların tazmini talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı açılan davanın ilk duruşması 10 Mart 2022 tarihinde görülmüştü.

    Bu duruşmada, TFF’nin reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın yetkili merciye gönderilmesine karar verilerek dava dosyasında usul veya esas yönünden herhangi bir inceleme yapılmamıştı.

    TFF’nin reddi hakim talebine yönelik yetkili mahkeme tarafından gerekli inceleme yapılarak, davalının reddi hakim başvurusu yerinde görülmemiş ve talebin reddine karar verilmiştir.

    Davalının (TFF) bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunması halinde dosya reddi hakim talebi yönünden istinaf incelemesinden geçtikten sonra davaya devam edilecektir.

    Kulübümüzün haklarının tazmini için başlatılan bu süreç Kulübümüz tarafından sıkı şekilde takip edilmektedir. Tüm dirayetimiz ve taraftarımızın verdiği güçle haklı davamızın sonuna kadar arkasında olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız.

    Kamuoyuna duyurulur."

    Fenerbahçe den TFF ye açılan dava hakkında açıklama #1


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