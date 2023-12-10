Fenerbahçe'den TFF'ye Atilla Karaoğlan raporu! Fenerbahçeli yöneticiler, Beşiktaş derbisinde verilen hakem kararları sonrasında görüntülü bir rapor hazırladı ve bunu TFF'ye gönderdi.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+6. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

Siyah-beyazlı ekibin tek golü ise 24’üncü dakikada penaltıdan Alex Oxlade-Chamberlain’den geldi.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar ise 26 puanda kaldı.

Fenerbahçe yönetimi, yaşanan tartışmalı pozisyonlar sonrasında ise karşılaşmada düdük çalan hakem Atilla Karaoğlan için harekete geçti.

Fenerbahçe cephesi rapor hazırlattı

Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçeli yöneticiler Beşiktaş derbisinden hemen sonra kulüpte toplanarak, karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili görüntülü bir rapor hazırlattı.

Sarı-lacivertli kulüp, derbinin kazanılmasına rağmen, hazırlanan rapor maç içinde başta "penaltı pozisyonları" olmak üzere verilen, verilmeyen kararlarla ilgili TFF'ye gönderildi.

Hakemin kararları tek tek belirtildi

Dev maçta düdük çalan hakem Atilla Karaoğlan'ın Sebastian Szymanski'nin pozisyonuna çok yakın olduğu, penaltı pozisyonunu görmemesinin imkansız olduğu belirtilen raporda, iki penaltı kararının da net VAR'a bırakılmasının arkasında bir mesaj olup olmadığı soruldu.

Maç içinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a gösterilen sarı kartın yanı sıra hakemin verdiği kararlar da tek tek belirtildi.