Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı: 5 yıldızımızı verin Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi sezonlar için yaptığı başvurunun TFF tarafından henüz incelenmediğini açıkladı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklar için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) komisyon kuracağını söylemesinin ardından sahaya 5 yıldızlı formayla çıkmaktan vazgeçen sarı-lacivertliler, bugün çarpıcı bir açıklama yaparak kararın acilen verilmesi çağrısında bulundu.

Fenerbahçe'den çağrı

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi sezonlarda kazanılan şampiyonlukların geçerli sayılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruya hala bir cevap verilemediğini ve kurulacağı açıklanan komisyonun da kurulmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir. Bugüne dek herhangi bir somut adım atılmamıştır. Bir başvurunun incelenmek üzere TFF Yönetim Kurulu'nda 3 yıl beklemesi gibi bir duruma daha önce rastlanılmadığı gibi bu durumun kulübümüzün hak arama hürriyetine halel getirdiği tartışmasızdır.

"3 yıl geçti"

İşte Fenerbahçe'den "Alınteri var, şampiyonluklar var, kupalar var, karar yok!" başlığıyla yapılan açıklama:

Kulübümüzün, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 3 yıl (1095 gün) geçmiştir.



Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir.

"Daha önce hiç bu kadar uzun zaman geçmedi"

Bu süreçte geride bıraktığımız Temmuz ayında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, "1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" açıklaması yapılmış ancak bugüne dek herhangi bir somut adım atılmamıştır.



Bir başvurunun incelenmek üzere TFF Yönetim Kurulu'nda 3 yıl beklemesi gibi bir duruma daha önce rastlanılmadığı gibi bu durumun kulübümüzün hak arama hürriyetine halel getirdiği tartışmasızdır.

"Asla vazgeçmeyeceğiz"