Fenerbahçe'den TFF'ye Eryaman Stadı tepkisi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanacağı Eryaman Stadı'nı inceleyerek maçın oynanmasına karar verdi. Konuk takım ise bu karara tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 4'üncü haftasında Ankaragücü, 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Başkent ekibi, stat zemininde yaşanan sorun sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalmıştı.

Elverişli dendi ama...

Pazar günü Fenerbahçe ile mücadele edecek Ankaragücü'nün iç saha maçlarını oynadığı Eryaman Stadı, TFF yetkililerince bugün incelendi.

Yaklaşık 1 saat süren teknik incelemenin ardından heyet, raporunu TFF'ye gönderdi. Yapılan incelemenin ardından gelen raporları değerlendiren TFF, Eryaman Stadı zemininin maçın oynanmasına elverişli olduğu kararına vardı.

Fenerbahçe tepkili

Öte yandan Fenerbahçe cephesi ise bu karara tepki gösterdi. Zeminin kötü olduğunu savunan sarı-lacivertliler, oyuncuların kötü zeminde sakatlanma riski taşıdığını belirterek karara karşı çıktı.

Ankaragücü ile Fenerbahçe, 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Eryaman Stadı'nda mücadele edecek.