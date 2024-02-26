Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle 1 maç ceza aldığını açıkladı.
Yapılan açıklama göre, Arjantinli futbolcu, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek ancak Beşiktaş derbisinde sahada olabilecek.
Fenerbahçe'den açıklama
Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık ceza için bir paylaşımda bulundu.
"Utanmaz harekete verilen ceza, hayranlıkta gizli"
Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…
Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.
Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.
"Sözün bittiği yerdeyiz"
Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!
Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.
Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;
Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür.
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