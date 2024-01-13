Fenerbahçe'den top toplayıcı gence büyük jest

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Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelmiş ve karşılaşma sarı-lacivertlilerin 7-1'lik farklı skoruyla sona ermişti.
Maçta üçüncü gol öncesi taca çıkan topu hızlı bir şekilde İrfan Can Kahveci'ye vererek golde pay sahibi olan Fenerbahçe U15 Takımı'nın kalecisi Yiğit Avcı, Can Bartu Tesisleri'ne gitti.
Maç formasını imzaladı
Golün ardından sevincini Yiğit Avcı ile paylaşan İrfan Can Kahveci, kendisine maç formasını hediye ederek imzaladı.
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