Fenerbahçe'den top toplayıcı gence büyük jest Fenerbahçe'nin, Konyaspor'u yendiği maçta Edin Dzeko'nun attığı golde topu hızlıca İrfan Can Kahveci'ye aktaran top toplayıcı gence imza verildi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelmiş ve karşılaşma sarı-lacivertlilerin 7-1'lik farklı skoruyla sona ermişti.



Maçta üçüncü gol öncesi taca çıkan topu hızlı bir şekilde İrfan Can Kahveci'ye vererek golde pay sahibi olan Fenerbahçe U15 Takımı'nın kalecisi Yiğit Avcı, Can Bartu Tesisleri'ne gitti.

Maç formasını imzaladı

Golün ardından sevincini Yiğit Avcı ile paylaşan İrfan Can Kahveci, kendisine maç formasını hediye ederek imzaladı.