Fenerbahçe'den Trabzon'da yaşananlara ilişkin ilk açıklama Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Taraftarımızın öfkesini, camiamızın sinirini anlıyorum ama bizlerin sakin olması gerekiyor. Şu an adli vakaya dönüşmüş bir olay. İlgili soruşturmaların açıldığı bilgisi bizlerle paylaşıldı. Fenerbahçe olarak hafta boyunca gereken açıklamaları, gereken zamanlarda yapacağız" ifadelerini kullandı.

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AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe Futbol Takımı, olaylı maçın ardından Trabzon'dan ayrıldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, delasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.

Trabzonsporlu taraftarlar maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Fenerbahçeli bazı futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.

Futbolcuları taşıyan otobüs doğrudan aprona girdi

Sarı-lacivertli kafilenin otobüsle Trabzon Havalimanı'na geliş güzergahında geçişi sırasında emniyet güçlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Futbolcuları taşıyan takım otobüsü doğrudan aprona girerek İstanbul'a hareket edecek uçağın yanına götürüldü.

Fenerbahçe kafilesinde bulunan yöneticiler ise yolcu girişinden otobüsle uçağın yanına gitti.

Fenerbahçe'den ilk açıklama

Trabzon Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, zor bir akşam yaşandığını belirterek, "Çok gergin bir akşam yaşıyoruz. Çok fazla gerginliği artırmak istemiyorum. Devletimizin tavsiyesi üzerine burada basın açıklamamızı yapıyoruz, uçağımızın önünde. Olayların başından beri devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Sayın cumhurbaşkanımız, içişleri bakanımız, spor bakanımız, ilimizin sayın valisi, emniyet müdürü, Trabzonspor yönetim kurulu hep bizlerleydi. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

"Camiamızın sinirini anlıyorum ama bizlerin sakin olması gerekiyor"

Sakin olmak gerektiğine dikkati çeken Kızılhan, "Taraftarımızın öfkesini anlıyorum. Camiamızın sinirini anlıyorum ama bizlerin sakin olması gerekiyor. Şu an adli vakaya dönüşmüş bir olay. İlgili soruşturmaların açıldığı bilgisi bizlerle paylaşıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak da gerekli açıklamaları gereken zamanda yapacağımızı söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Bütün takımımız sağ salim uçakta, binmiş durumda. Yönetim kurulumuz hep beraberiz" ifadelerini kullandı.