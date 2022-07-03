Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımları

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesaplarından 3 Temmuz nedeniyle paylaşımlarda bulundu. O paylaşımlardan birinde bordo-mavililere gönderme yapıldı.

Fenerbahçe 2010-11 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'in bazı müsabakalarında şike yapıldığı ve teşvik primi verildiği iddiasının 11. yıldönümünde paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda bir video da yayınlandı.

''Biz geri adım atmadık''

Yayınlanan videoda, ''Bugün, 3 Temmuz 2022! Ama bizim için 3 Temmuz hep 2011. Biz konuştuk, susmadık, geri adım atmadık. Onların en güçlü zamanında milyonlar tek yürek tek başımıza savaştık. 'Ne şikesi memleket elden gidiyor.' derken biz; Fenerbahçe suçlu diyenlere gereken cevabı hakla hukukla verdik. Deliller var diyenlere, en büyük delilimiz alın terimizi dedik. Fenerbahçe yok edilmek istendi. Siper olduk, teslim olmadık. Ne kupamızı verdik, ne adımızı kirlettik. Fenerbahçe'ye el sürmelerine izin vermedik. Bugün bir 13 temmuz da daha bu kez her şey bambaşka. Bugün bir 3 Temmuz da daha hırsız ilk günden fazla. Bugün bir 3 Temmuz da daha vakur duruşumuzla, biz susuyoruz! Kim suçlu biliyoruz! Suçlular hesap verecek, bekliyoruz! 3 Temmuz'un 11. yıl dönümünde Fenerbahçe ye uzanan eller kırıldı. Şimdi hesap vermelerini istiyoruz. 3 Temmuz Tartışmaya Kapalı!'' ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı İZLE

Trabzonspor'dan paylaşım

Trabzonspor ise 3 Temmuz hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Bordo-mavililer, sosyal medya hesabından UEFA'dan daha önce Avrupa cezası almış kulüplerin açıklandığı bir duyuruyu paylaştı.

Trabzonspor'un paylaştığı açıklamada Avrupa'dan ceza almış kulüplerin arasında Fenerbahçe'nin de adının olması dikkat çekti.

Fenerbahçe'den Trabzonspor'un paylaşımına yanıt

Fenerbahçe'den, Trabzonspor'un 3 Temmuz için yaptığı açıklama sonrası bir mesaj daha geldi.

Sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hitaben yazdığı "Fenerbahçe Adalet Mücadelesi ve 10. Yıl Dönümü Mesajı"nı paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin yaptığı paylaşım şu şekilde:

Trabzonspor'dan yeni paylaşım

Daha sonra Trabzonspor ise "Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük" başlıklı bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı İZLE

“Kiminin müzesinde, kiminin rüyasında”

Son olarak da sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda şampiyonluk kupası yer alırken, “Kiminin müzesinde, kiminin rüyasında. Tatlı rüyalar.” ifadeleri kullanıldı.

Ardından Trabzonspor da son bir paylaşım yaptı ve, “İyi geceler 8. şampiyonluğu tüm dünyada ilgiyle izlenen takımın şampiyon taraftarı. Tatlı rüyalar.” ifadelerini kullandı.