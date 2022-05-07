Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
544.844
-0.16%
BTXN Coin
15.21
-6.85%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C
    Fenerbahçe'den Trabzonspor'a kupa resti

    Fenerbahçe'den Trabzonspor'a kupa resti

    Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Maçın öncesinde Fenerbahçe taraftara açık idman yaptı.
    • 07.05.2022 - 22:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 37. haftada derbi heyecanı yaşanacak.

    Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

    2010 - 2011 kupasıyla poz verdiler

    Maçtan önce Fenerbahçe taraftara açık idman gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler idmanda 2010 - 2011 sezonu şampiyonluk kupasıyla kameralara poz verdi.

    Saat 16.00 itibarıyla taraftarın alındığı Ülker Stadyumu'na, aynı gün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sergilenen 28 şampiyonluk kupası de getirildi. Başkan Ali Koç ve yönetim ile divan kurulu üyeleri de statta yerlerini aldı.

    Fenerbahçe den Trabzonspor a kupa resti #1

    5 yıldızlı armalı tişörtle çıktılar

    20 bine yakın taraftarın meşaleler, sloganlarla destek verdiği oyuncular ve teknik ekip, sahaya, 5 yıldızlı Fenerbahçe armasının olduğu beyaz tişörtlerle çıktı.

    Taraftarların çağrılarına karşılık veren oyuncular, tribünlere giderek taraftarı selamladı.

    Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanda ise futbolcular ısınma, pas, koşu ve çift kale maç yaptı.

    Fenerbahçe den Trabzonspor a kupa resti #2

    Futbolcular taraftarlara tişört hediye etti

    AA'nın haberine göre, Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Attila Szalai, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler antrenmana katılmadı. Antrenmanın bitmesinin ardından bazı futbolcular taraftarlara, giydikleri tişörtleri hediye etti.

    Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünde meşaleler ve pankartlarla renkli görüntüler oluşturdu.

    Fenerbahçe den Trabzonspor a kupa resti #3

    "Haddinizi bilin, şampiyon biziz"

    Açılan bir pankartta Trabzonspor'a gönderme yapıldı.

    Maraton tribününe konulan dev bir pankartta ise "2010-2011 şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir. Herkes haddini bilecek." ifadeleri yer aldı.

    Fenerbahçe den Trabzonspor a kupa resti #4

    Fenerbahçe den Trabzonspor a kupa resti #5


    İlginizi Çekebilir

    Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tanıttı
    Futbol

    Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tanıttı

    Geleceğinizi garanti altına alacak Altcoin listesi
    CryptoTrade

    Geleceğinizi garanti altına alacak Altcoin listesi

    Çiğ sütün tavsiye satış fiyatı yüzde 31,6 arttı
    Ekonomi

    Çiğ sütün tavsiye satış fiyatı yüzde 31,6 arttı

    Görüş Bildir