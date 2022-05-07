Fenerbahçe'den Trabzonspor'a kupa resti

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Maçın öncesinde Fenerbahçe taraftara açık idman yaptı.

Süper Lig'de 37. haftada derbi heyecanı yaşanacak.

Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

2010 - 2011 kupasıyla poz verdiler

Maçtan önce Fenerbahçe taraftara açık idman gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler idmanda 2010 - 2011 sezonu şampiyonluk kupasıyla kameralara poz verdi.

Saat 16.00 itibarıyla taraftarın alındığı Ülker Stadyumu'na, aynı gün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sergilenen 28 şampiyonluk kupası de getirildi. Başkan Ali Koç ve yönetim ile divan kurulu üyeleri de statta yerlerini aldı.





5 yıldızlı armalı tişörtle çıktılar

20 bine yakın taraftarın meşaleler, sloganlarla destek verdiği oyuncular ve teknik ekip, sahaya, 5 yıldızlı Fenerbahçe armasının olduğu beyaz tişörtlerle çıktı.

Taraftarların çağrılarına karşılık veren oyuncular, tribünlere giderek taraftarı selamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanda ise futbolcular ısınma, pas, koşu ve çift kale maç yaptı.





Futbolcular taraftarlara tişört hediye etti

AA'nın haberine göre, Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Attila Szalai, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler antrenmana katılmadı. Antrenmanın bitmesinin ardından bazı futbolcular taraftarlara, giydikleri tişörtleri hediye etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünde meşaleler ve pankartlarla renkli görüntüler oluşturdu.





"Haddinizi bilin, şampiyon biziz"

Açılan bir pankartta Trabzonspor'a gönderme yapıldı.

Maraton tribününe konulan dev bir pankartta ise "2010-2011 şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir. Herkes haddini bilecek." ifadeleri yer aldı.



