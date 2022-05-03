Fenerbahçe'den Trabzonspor'a suç duyurusu

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un Antalyaspor maçı öncesi açtığı pankartla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, Akdeniz ekibi Antalyaspor'u ağırladı. Şampiyonluk yolunda yalnızca 1 puana ihtiyacı olan bordo-mavililer, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk bütün ülkede coşkuyla kutlanırken, maç öncesinde hazırlanan koreografide açılan bir pankart, tartışmalara neden oldu.

Pankartta av tüfeğinin namlusuna kanarya koyulması Fenerbahçe'yi rahatsız etti.

Suç duyurusunda bulundular

Sarı-lacivertliler, maçın hemen ardından tepki göstermişti, bugün ise hukuksal bir adım atıldı.

Fenerbahçe ilgili pankartla ilgili, bordo-mavililere suç duyurusunda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "30 Nisan 2022 tarihinde Trabzonspor ve Antalyaspor arasında oynanan müsabakanın başlangıç düdüğünden önce Trabzonspor taraftarları tarafından açılan;

Trabzonspor yöneticileri ve güvenlik güçleri tarafından stadyuma girişi engellenmeyen pankartta, Fenerbahçemizi temsil eden kanarya figürü av tüfeğinin namlusunda yer alıyordu.

Bu pankart, 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takım otobüsümüze yapılan, faillerinin hala bulunamadığı silahlı saldırıya atıfta bulunmakta ve bu hain saldırı meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu doğrultuda Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, hakaret,

6222 sayılı Kanun’da yer alan tehdit veya hakaret içeren tezahürat, şiddete neden olabilecek açıklamalar şeklindeki düzenlemeler uyarınca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 10270651903 iş emri numarası ile suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu konunun takipçisi olacağımızdan ve bu pankartı hazırlayanların, bu pankartı stada sokanların ve buna engel olmayanların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağımızdan Büyük Fenerbahçe taraftarının şüphesi olmasın." ifadeleri kullanıldı.