Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı'ya görev

Fenerbahçe, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran eski futbolcusu Tuncay Şanlı’nın yeniden sarı-lacivertli renklere döndüğünü duyurdu.

Bu kapsamda Tuncay Şanlı'nın, Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladığı açıklandı.

FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ

Şanlı yeni görevinde, kulübün altyapı ve üstyapı arasında güçlü bir iletişim ağı kurulmasından sorumlu olacak.

Bu kapsamda genç futbolcuların gelişim süreçleri; performans, karakter ve profesyonellik temelinde yeniden şekillendirilecek.

Amaç, altyapıdan yetişen oyuncuların hem sahada hem de saha dışında sürdürülebilir bir değere dönüşmesi.

YENİ GÖREVİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır. Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak. Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

ÇORUM, ÜMRANİYESPOR VE SAKARYASPOR'U ÇALIŞTIRDI

Son olarak Çorum FK'yi çalıştıran Tuncay Şanlı, Ümraniyespor ve Sakaryaspor'da da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.