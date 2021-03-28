- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe'den Ümit Özat'a sert tepki
Fenerbahçe'den Ümit Özat'a sert tepki
Fenerbahçe Kulübü, sürekli olarak sarı-lacivertli yönetimi eleştiren ve "Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun oyuncağı olmuş" diyen Ümit Özat ile ilgili resmi internet sitesinden bir bildiri yayınladı.
- Haber Merkezi
- 28.03.2021 - 17:28
Fenerbahçe Kulübü, sürekli olarak sarı-lacivertli yönetimi eleştiren ve "Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun oyuncağı olmuş" diyen Ümit Özat ile ilgili resmi internet sitesinden bir bildiri yayınladı.
Ayrıntılar gelecek...