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Fenerbahçe'den Ümit Özat'a sert tepki

Fenerbahçe'den Ümit Özat'a sert tepki

Fenerbahçe Kulübü, sürekli olarak sarı-lacivertli yönetimi eleştiren ve "Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun oyuncağı olmuş" diyen Ümit Özat ile ilgili resmi internet sitesinden bir bildiri yayınladı.