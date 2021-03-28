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    Fenerbahçe'den Ümit Özat'a sert tepki

    Fenerbahçe Kulübü, sürekli olarak sarı-lacivertli yönetimi eleştiren ve "Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun oyuncağı olmuş" diyen Ümit Özat ile ilgili resmi internet sitesinden bir bildiri yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 17:28
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    Fenerbahçe'den Ümit Özat'a sert tepki

    Fenerbahçe Kulübü, sürekli olarak sarı-lacivertli yönetimi eleştiren ve "Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun oyuncağı olmuş" diyen Ümit Özat ile ilgili resmi internet sitesinden bir bildiri yayınladı.

    Ayrıntılar gelecek...

    Fenerbahçe den Ümit Özat a sert tepki #1

    Fenerbahçe den Ümit Özat a sert tepki #2

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