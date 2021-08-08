Fenerbahçe'den usulsüz seyirci açıklaması

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan Galatasaray derbisinde stada usulsüz seyirci alındığı iddiasıyla sarı-lacivertli yönetici Mustafa Kemal Danabaş hakkında şikayette bulunan Galatasaray'ın başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Galatasaray ile geçen sezon sahamızda oynadığımız Süper Lig maçının ardından Galatasaray Spor Kulübü tarafından 'Stadımıza usulsüz seyirci girişi' yapıldığına dair iddialarla ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş ve diğer tüm kulüp yöneticilerimiz hakkında yapılan şikayet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı' kararıyla reddedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."





NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon 6 Şubat 2021 tarihinde oynanan lig maçında sağlık çalışanları tribünde yerlerini almıştı.

Sarı-lacivertliler 150 sağlık çalışanının Ülker Stadı'nda maçı izlediğini belirtirken, G.Saray ise bu sayının daha fazla olduğunu ve stada usulsüz seyirci alındığını iddia edip, Fenerbahçeli yönetici Mustafa Kemal Danabaş ve diğer yöneticiler hakkında şikayette bulunmuştu.