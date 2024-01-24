Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa penaltı tepkisi Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Başakşehir galibiyetinin ardından hakem kararlarına ve yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 90+4'te Michy Batshuayi ile bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Başakşehirli futbolcular uzun bir süre pozisyonun dışarıda olduğuna yönelik itirazlarda bulundu.

"Batshuayi'nin pozisyonunda nasıl VAR çağırmaz"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, hakem kararlarına tepki göstererek, "Son derece cömert pozisyonlar harcamamıza, maçı strese sokmamıza rağmen yüzde 100 haklı bir penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam ediyoruz. Penaltı pozisyonunun yüzde yüz penaltı olması bu kadar barizken Çağdaş Hoca ve bütün ekibinin tepki göstermelerini gerçekten anlayamadık. Türkiye'de bu algı işlerinin nasıl yürüdüğünü bildiğimiz için bu başladı bile. 15 dakika öncesine gidelim, Batshuayi'nin net bir penaltı pozisyonu var. Mesela nasıl VAR çağırmaz?" dedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

"Tam 9 dakika sonra yayıncı kuruluş tekrarı gösterdi"

Selahattin Baki, sözlerinin devamında, "Batshuayi'nin pozisyonundan tam 9 dakika sonra yayıncı kuruluş tekrarı gösterdi. Bu da canlı yayına aykırı bir durum. Herkes istediği gibi karşımıza dikiledursunlar, biz şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Kırılgan Fenerbahçe'yi bekleyenler daha çok beklerler" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı"

Selahattin Baki, "Üzülerek söylüyorum, bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türüç eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Şimdilik yazıklar olsun diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir" ifadelerini kullandı.